Este martes en su programa LPA (América), Florencia Peña reconoció el particular motivo de las diferencias que tuvo con Marcelo Tinelli hace unos años. La actriz se refirió al momento en que fueron consuegros con el conductor, en la etapa en la que Toto Otero y Juanita Tinelli estuvieron de novios.

Mientras con sus panelistas Florencia Peña hablaba sobre el rol de las suegras, ella recordó una anécdota con Marcelo Tinelli. “Yo fui la mejor suegra del mundo. De Mica...no, de Cande”, atinó a decir la conductora mientras intentaba rrecordar el nombre de la hija del popular astro de la televisión argentina que estuvo de novia con su hijo.

Luego de que Diego Ramos le recordara el nombre de Juanita, Florencia minimizó: “No me salía, ¡bueno, me puede no salir el nombre! También me olvido los nombres de mis hijos, a veces a Juan le digo Toto, a Toto le digo Felipe...”.

Luego Florencia Peña detalló: “Juanita se puso de novia con mi hijo cuando ellos tenían 15 años. Yo era la mejor suegra y me llamaba Marcelo y me decía: ´¡¿Vos los dejaste hacer esto?!´. Encima yo trabajaba con Marcelo en ese momento. Era un horror, porque yo era recontra mil permisiva, bueno, libre como soy yo”.

Toto Otero y Juanita Tinelli en la etapa en la que fueron novios hace unos años.

Tras recordar la anécdota con Marcelo Tinelli, la conductora concluyó: “Para mí es muy importante, ocupar el rol de correrse un poquito de la cuestión. Hay algo de las madres con los varones...Igual, yo soy atípica con mi hijo, no tengo celos ni nada, y estoy esperando deseosa de que me traiga una novia porque ahora se fue para el otro lado, no me trae a nadie”.

Toto, el hijo de Peña y Juanita, la hija de Tinelli, confirmaron su romance a fines de 2017 y se conocieron en el colegio en el que ambos asistiían.

Tras compartir varios posteos románticos en las redes sociales y transitar un año y medio de relación, Juanita se encargó de confirmar la separación de Toto con un llamativo posteo en sus historias de Instagram en el que expresó: “Quiero un novio que en serio me quiera”.