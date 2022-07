Tenso ida y vuelta entre Jorge Rial y Florencia Peña: "Quien te tuvo de hija fue..."

En un móvil para el programa Argenzuela (C5N), Florencia Peña cruzó a Jorge Rial por los dichos del conductor sobre una supuesta interna en canal América por el cuestionado programa de la actriz. "Me tuviste de hija estos días", disparó ella antes de que el polémico periodista hiciera su análisis de la situación.

Recordemos que hace unos días, Jorge Rial compartió públicamente en los medios el focus group de LPA, el ciclo que conduce Florencia Peña en América. (América TV). Sobre ese argumento, el líder de Argenzuela aprovechó para retrucar: "Quien te tuvo de hija fue el canal, no yo. El focus group no lo hice yo, lo hizo el canal".

Por su parte, la actriz y conductora argumentó: "Los focus group se hacen en todos los programas, a mí lo que me llama la atención es que solamente quieran saber del mío. Siento que hay una cuestión de un foco puesto en mí, que nunca le ponen en foco a nadie".

Luego Florencia Peña agregó: "Hay una cosa detrás de La Puta Ama que me sorprende... Vos no fuiste el único que habló sobre eso, pero hay toda una cosa que siempre vuelven y vuelven al temal. Somos un programa de tele, no hay mucho más. Estoy tratando de entender".

Entonces Jorge Rial insistió: "El único focus group que trascendió completo fue el tuyo, entonces yo creo que quedaste en el medio de una interna. Es eso".

Finalmente, para intentar dar por cerrado el tema, Flor explicó: "De repente me encuentro defendiéndome de algo que ni yo se qué es. Solo estoy haciendo un programa de tele; no lo van a levantar, no lo van a cambiar de horario, nos gusta lo que estamos haciendo, no hay mucho más rating a esa hora del que estamos haciendo, le estamos ganando a Canal 9 que es lo que ellos necesitaban, le duplicamos el promedio al programa que venía antes, puede ser que falte pero el canal banca. Sigo al aire y voy a seguir al aire".