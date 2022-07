Jorge Rial fue amenazado durante su programa: "Te voy a..."

Jorge Rial sorprendió a todos los televidentes de Argenzuela, su programa diario en C5N, que fue amenazado durante un corte comercial. "Acabo de recibir una amenaza, acá la escucharon todos y está grabado", aseguró.

"Tranquilos, es información. Pocas veces escuché a alguien tan sacado y enojado, amenazando de la manera en que amenazó. Me dijo que donde me vea me quiere cagar a trompadas. De hijo de put* para atrás, me dijo de todo", comenzó detallando.

"Yo voy a seguir haciendo este programa, que encima nos va muy bien y eso debe enojar. Estamos molestando del otro lado, con la información y con los números", agregó.

"Yo también fui víctima en ese mismo lugar desde donde me amenazan de campañas absolutas. Pero acá estoy, solo enfrentando todo. Lo de la amenaza no me gusta, sobre todo el tono", aseguró.

Sin revelar el nombre de quién lo amenazó, si comentó que se trataba de un importante y reconocido empresario, dejando entrever que estaba ligado a América TV, canal donde el periodista trabajó durante más de 20 años: "Todos conocemos quién me amenazó. Me han hecho barbaridades y nunca me quejé. Cuando tuve que pedir algo hice llamados y no me dieron bola, me forrearon. Ahora estoy acá de este lado, compitiendo. Durante mucho tiempo estuve de ese lado y disfrutaban de lo que yo hacía. Hoy lo sufren".

"Es un escándalo esto, es gente importante, que maneja medios, empresas estatales. Estamos hablando de un importante empresario que amenaza a un periodista. Es grave", advirtió.

Recordemos que minutos antes de recibir la amenaza, el conductor habló sobre la crisis que enfrenta América TV en estos momentos. En los últimos días circuló que el programa de Florencia Peña, La Puta Ama, podría sufrir varios cambios a raíz de que no funciona bien en cuanto al rating.