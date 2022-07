Jorge Rial reveló el nombre del famoso empresario que lo amenazó

Este lunes, Jorge Rial sorprendió a todos sus televidentes al anunciar en pleno vivo de Argenzuela (C5N) que fue amenazado durante un corte comercial. Si bien no dio nombres dijo que se trataba de un importante empresario. Horas más tarde, durante una entrevista con Pablo Duggan en De Vuelta (Radio 10), el periodista reveló que se trataba de Daniel Vila, uno de los dueños del Grupo América.

"Fue Daniel Vila la persona que me llamó en el corte para amenazarme y decirme que me iba a cagar a trompadas, me dijo que era un muerto de hambre, y un hijo de put*", comenzó relatando Rial.

"Nunca me había pasado. Le molestaba la información que estábamos manejando, de los problemas de programación de América TV y de pagos de sueldo y aguinaldos. Yo me fui del canal en los mejores términos. No me dijo ni hola, empezó a amenazar e insultar con que me iba a bajar los dientes, que me iba a venir a buscar. Está todo grabado", agregó.

Jorge Rial junto a Daniel Vila en 2015.

"No se qué pudo haber molestado. No tengo nada en contra de América, es información. Pero me amenazó el dueño de uno de los medios más grandes del país. Es un tipo que tiene que valorar y defender la libertad de expresión por sobre todas las cosas. Me llamó fracasado. Estuve 20 años dándole al canal un programa con el mayor rating", expresó el periodista.

"Quiero hacer hincapié en que es un tipo que tiene medios de comunicación... Lo que pasó hoy es una locura, estaba totalmente sacado, me dijo una guarangada atrás de la otra. No me va a pedir disculpas", aseguró.

Recordemos que Rial contó este lunes en su programa que conduce por la pantalla de C5N, que fue amenazado durante un corte comercial. "Acabo de recibir una amenaza, acá la escucharon todos y está grabado".

"Tranquilos, es información. Pocas veces escuché a alguien tan sacado y enojado, amenazando de la manera en que amenazó. Me dijo que donde me vea me quiere cagar a trompadas. De hijo de put* para atrás, me dijo de todo", sostuvo.

"Es un escándalo esto, es gente importante, que maneja medios, empresas estatales. Estamos hablando de un importante empresario que amenaza a un periodista. Es grave", apuntó.