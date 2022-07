Barby Franco hizo un emocionante anuncio de su embarazo: “Habemus bebé”

Hace un tiempo Barby Franco confesó que le encantaría ser madre junto a Fernando Burlando. De hecho, la influencer compartió en su cuenta de Instagram que estaba recibiendo muchas señales sobre la maternidad. Sin embargo, nunca reveló si esperaba un bebé junto al letrado.

Como si fuera poco, semanas después los famosos visitaron a la virgen del cerro en Salta para pedirle que los ayude en su deseo. "En vos confiamos", escribió. Ahora bien, el tiempo fue pasando y los rumores de un embarazo crecían cada vez más y más, pero nunca se confirmaron ni negaron.

Hace algunas horas Barby Franco dio la gran noticia. Fue en el programa del que es parte donde contó que está embarazada de cuatro meses. Minutos antes, la morocha compartió un anuncio mediante su cuenta de Instagram: "Hoy nos vemos en La noche del domingo, vuelvo, estoy mucho mejor de salud y les voy a contar algo que es indisimulable".

Fue Mariano Iúdica quien al verla lanzó: "Yo le dije una cosa a los productores, y ellos sabían y yo no. ´¿No estará...no será...?´. Por eso tuvo que faltar la semana pasada y hoy lo estoy viendo desde acá". En medio de risas nerviosas y muy emocionada, lanzó: "¿Me pongo de perfil?”.

"¡Habemus bebé! Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal”, confesó muy emocionada Barby. Fue entonces que decidió continuar: "Es como todo nuevo para mí. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días".

No todo quedó ahí porque Franco decidió dar detalles: "La historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos: ´No puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino”.

"Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente. Cuando vi el test y decía que era positivo de dos semanas, fue shockeante (...) Era raro que no me venía porque yo soy muy reloj, pensé que era de toda la estimulación, alguna hormona que quedó dando vueltas, no entendía mucho. Y fue un flash enterarme", finalizó.