El Hotel de los Famosos: en qué consistirá la sanción que tendrá Locho Loccisano

Si bien las grabaciones de El Hotel de los Famosos ya finalizaron, aún continúa saliendo al aire. Quienes continúan dentro del reality no pueden, por contrato, brindar notas y Locho Loccisano no cumplió con lo pactado. Es por eso que la producción de eltrece lo sancionará.

"Molestó mucho, en todos los exparticipantes, la nota que Locho le dio a LAM. Hubo mucho enojo, mucho llamado a la producción", contó Pampito en Mañanísima.

Y continuó: "Reclamaron: '¿Por qué Locho puede hablar y nosotros no?'. Y lo que les dijo la producción a los participantes que hoy están dentro del hotel fue 'tranquilícense porque Locho va a recibir la penalidad". ¿En qué consiste la penalidad? Estefi Berardi, reveló: "No le pagan el total".

"Claro, no le van a pagar el total por haber cometido un incumplimiento de contrato", afirmó el panelista.

Pampito

También, habló sobre el cumpleaños que, esta semana, festejó el ex Combate. "No los invitó a todos", indicó, haciendo referencia a los participantes de El Hotel de los Famosos. "Hay un grupo que se hicieron de los participantes del programa que entraron al repechaje en su momento. Están Matilda Blanco, Silvina Luna, el Pato Galván, Mónica Farro, Militta Bora", sumó.

Noticias Relacionadas Quiénes son los participantes que tenían flatulencias en El Hotel de los Famosos

Contó: "Bueno, de ese grupo Locho los invitó a todos, menos a Militta Bora, porque en su momento ella salió a hablar pestes de él, como que no le creía el ataque de pánico, qué sé yo".

El Hotel de los Famosos

Por último, agregó: "Me preguntaban mucho si lo había invitado a Alexander. Me dicen que con Alexander está todo bien, pero que no fue invitado al cumpleaños porque no se la fuman a Melody. Por ella no lo invitaron".