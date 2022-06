Los detalles íntimos del romance entre Ricardo Darín y Susana Giménez

Supieron ser una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo y, desde que se separaron, mantienen un gran vínculo de amistad. ¿De quiénes se trata? De Ricardo Darín y Susana Giménez, y a continuación compartimos todo lo que hay que saber acerca de su romance.

Ricardo Darín y Susana Giménez: un amor de película

Ya pasaron más de 30 años desde que se separaron, por lo que no debería sorprender si hay gente que no está al tanto de que Ricardo Darín y Susana Giménez fueron pareja durante mucho tiempo. Sin embargo, esto no suele ser así, y el motivo no solo está en que ambos son dos personalidades públicas, sino también en que son grandes amigos y no tienen drama en recordar su pasado como pareja.

Hasta el día de hoy los actores mantienen una buena relación.

Cuenta la historia que se conocieron en 1972, en el rodaje de la película “He nacido en la ribera”, del director Catrano Catrani. En ese entonces, Susana rondaba los 28 años de edad y Darín tenía apenas 15. A pesar del deslumbramiento, la relación amorosa se establecería años más tarde, hacia 1978, cuando la diva argentina ya se había separado del boxeador Carlos Monzón.

Desde entonces, la diferencia de edad no fue un inconveniente para la pareja de artistas, y la relación duraría unos 9 años. Si bien no se conocen los pormenores de la separación, la amistad que quedó entre ambos indica que se dio en buenos términos. Prueba de esto se encuentra en que, desde entonces y hasta el día de la fecha, Susana incluso es amiga de Florencia Bas, la mujer con la que Darín se casó y tuvo a sus hijos.

Darín, Susana y el misterio de “la tercera mano”: ¿de qué se trata?

Si hay algo que tienen en común Ricardo Darín y Susana Giménez es que, además de ser dos artistas sumamente exitosos, son muy queridos por el público en general. Esto se manifiesta sobre todo en las redes sociales, espacio en el cual hace un tiempo surgió un enigma que tiene a ambos como protagonistas.

¿En qué consiste? En una foto de cuando eran pareja en la que se observa un particular detalle: Susana está abrazando a Darín pero sobre el actor se ven 3 manos. Un usuario de Twitter decidió consultar directamente a “Bombita”, el apodo que eligió Darín para su cuenta inspirado en su personaje de Relatos Salvajes.

Creo q de arturo puig. Era un ensayo de Sugar por eso supongo q es de el. Abrazo — Ricardo Darin (@BombitaDarin) January 14, 2020

¿Qué fue lo que dijo Ricardo al respecto? Que cree que la mano es de Arturo Puig, ya que esa foto es de un ensayo de Sugar, un musical que protagonizaron junto a Susana. Al parecer, alguien habría retocado la foto digitalmente para que no aparezca Puig, con la particularidad de que se olvidó o no pudo quitar la mano.