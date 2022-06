Leo García contó un escandaloso dato sobre Martin Salwe y El hotel de los famosos: “Se acostó con…”

Leo García fue uno de los participantes más polémicos de El Hotel de los Famosos. Sin embargo, fue poco tiempo el que duró en el reality, pero suficiente para enfrentarse con Martín Salwe más de una vez y dejarlo muy mal parado. El artista lo trató de homofóbico y explotó todo.

Fue entonces cuando Salwe respondió: "No tengo nada contra él, siento que se confundió conmigo. Cometí un error y creo que lo malinterpretó. Me llevó a un lugar horrible, feo. Hice un chiste a la pasada, me disculpé, cerré el tema. Le tengo respeto o cariño, pero recibí una piña en la cara, un baldazo de agua fría. Espero las disculpas de él, y si no, de mi parte todo bien".

Y García no dudó en responderle: "Piña en la cara me parece una mala expresión porque no nos agredimos físicamente. En cambio, recibí agresiones emocionales que no me hicieron bien. La distancia a mí me favorece, no me gusta estar con personas homofóbicas".

Cuando abandonó el hotel, el cantante confesó: "No me imaginé que iba a ser tan horrible estar ahí adentro, te juro. La pasé pésimo. Me quería ir. Era como cuando me llevó mi mamá al jardín de infantes. Es medio así. Uno cuando va a un lugar y estás en grupo o manada, tratás de integrarte".

"Apenas llegué sentí que me aburría y a la vez tenía la presión de empatizar porque era parte de un programa de televisión. Era intimidad sin amistad. Tenía que verle los calzones a alguien que no era mi amigo. Era someterme a juegos que me resultaban muy riesgosos. Lo mejor que podía llegar a hacer era hacer de villano, pelear con alguien, sumar rock and roll", reveló.

Hace días, Leo García destrozó a Salwe: "Para mí ese tipo tiene que estar denunciado a INADI y a Fundación Igualdad porque es un violín en potencia. Es fuerte porque está en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer".

Como si fuera poco, el famoso cantante hizo un vivo en su cuenta de Instagram donde habló del locutor de El Trece y soltó una bomba. Fue Adriana Bravista quien contó: "Dijo que Martín sedujo a un productor y que tuvo relaciones para entrar en TV. Que no es el que todos dicen. Que lo hartó adentro del hotel y le tiró con una esponja".