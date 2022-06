Estefi Berardi contó quién fue la única Angelita que no la llamó tras el robo a su casa

Sumida en la impotencia, en esa angustia por ser ultrajada, Estefi Berardi vivió un episodio horrendo, de esos que sacuden todas las emociones. La panelista todavía resuena en el miedo por el tremendo robo que padeció en su departamento, ubicado en el barrio de Palermo.

En la noche del jueves, mientras se desempeñaba en su rol en LAM, dos ladrones ingresaron en su domicilio a través del balcón, tras treparse por una vivienda lindera y se lanzaron a revolver todas las pertenencias de Estefi. Un caos muy desagradable, que terminó con el hurto de una computadora y una importante suma de dinero, de sus ahorros.

Las cámaras de seguridad registraron el accionar de los maleantes, por lo que ya se abrió una investigación para tratar de identificar a estas personas que creyeron disponer del derecho de sacudir el departamento de Estefi y que lo dejaron en un desorden impresionante.

“Entró uno por la ventana con un cuchillo. Imaginate si yo veo al tipo así, me agarra un paro cardíaco. “Estuvieron diez minutos, eran dos, uno viejo y uno más joven”, describió en un móvil con el ciclo que conduce Ángel de Brito, visiblemente movilizada.

“Tenía una caja fuerte trucha que me abrieron, que tenía un montón de plata pero por suerte no encontraron la otra con todos mis ahorros. Tengo un Dios aparte”, relató la integrante de LAM sobre un guiño favorable del destino para no perder más dinero en este robo.

Durante el fin de semana, Estefi abrió su cuenta de Instagram para charlar con sus seguidores. En ese feedback, los usuarios le extendieron una buena vibra y le consultaron detalles de todo lo que sucedió con este saqueo en su domicilio.

En ese ámbito, Berardi se animó a deschavar a Yanina Latorre, a escracharla públicamente como la única de sus compañeras de LAM que no se solidarizó con ella, que ni siquiera le envió un mensajito de WhatsApp tras enterarse del robo.

“¿Te sentiste apoyada con lo del robo? ¿Te escribió Yanina”, le consultó un follower. Así, Estefi exclamó: “Me escribieron todas, menos Yanina”. De ese modo, la joven ratificó la escasa relación con Latorre y le dio un cariz de controversia al contarlo en las redes sociales.