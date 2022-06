Daniela Cardone dio lujo de detalles de su relación con Luis Miguel: "Fue hermoso, pero él..."

Mucho se dijo del romance de Daniela Cardone y Luis Miguel, pero ella siempre optó por dejarlo en el olvido. Sin embargo, esta vez, en LAM, la panelista rompió el silencio y se animó a hablar de lo que pasó con el cantante mexicano en la década del '90.

"Es un bombón, ¿qué queres que te cuente?", le dijo la señora de la cresta a Angel de Brito, en su programa, tras haber sido confirmada como panelista estable de LAM (en toda la semana contó anécdotas desopilantes de su vida como también los vínculos que tuvo con algunos personajes del espectáculo y eso le dio el lugar justo).

Todo se dio en la noche que su hija Brenda Gandini estuvo como invitada al programa de América. Allí fue cuando De Brito le consulto sobre su encuentro con Luis Miguel: “¿Como es eso que contaron que saliste con Luis Miguel?”. Y ella se largó: “Fue hace mucho lo de Luis Miguel".

Y siguió: “Buenos Aires, Argentina. Sheraton. No voy a decir con quien fui. Habían muchas mujeres, ya ni me acuerdo de los nombres”, aseguró, cuidándose de no mandar al frente alguna de sus amigas en la noche de "farra" de Buenos Aires.

“El encuentro se dio. El había alquilado un lugar del hotel donde estábamos comiendo. Fue todo muy cálido, hermoso”, explicó. Y se metió Yanina Latorre: “Contame donde tuvieron magia”. Y allí Gandini le contó que ella le pidió a su mamá que Luis Miguel la adopte: "Imaginate. Yo estaba en Cipoletti con frío. Me quería ir a México", bromeó.

Cardone respondió: “Magia de paraditos tuvimos”, y luego aclaró en medio de los comentarios risueños de las angelitas: “Era divino, pero nos dimos besitos nada más. Te lo juro que no estuvo dentro mío”. Luego comentó un detalle que vivió en ese momento, a pesar de que las panelistas no le creían que no haya pasado nada: “Hablaba mucho de su madre”.

“Sí, nos pasamos hablando de su madre, muy loco. Él estaba triste, porque la buscaba. Vos viste que a mi me gusta escuchar esas cosas. Casi no comí de los nervios, porque era muy bonito. Él tomaba whisky. Es hermoso”, cerró.

“Lo hubieras dejado que entre un poquito”, dijo una de las chicas. Y Cardone se lo tomó muy en serio, en medio de las carcajadas en el estudio. “Uno no se debe arrepentir de algunas cosas. Fue hermoso lo que pasó y no estoy arrepentida”.