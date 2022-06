Daniela Cardone confesó la dura etapa que pasó con su hija Brenda Gandini

Este martes, Daniela Cardone estuvo como panelista invitada en LAM (América) y confesó la estremecedora etapa que pasó con su hija mayor Brenda Gandini tras la separación del padre de la joven.

“Es larga la historia... Él (Carlos Gandini, padre de su hija) me abandonó cuando Brenda tenía tres meses. Lo que a ella le contaron, es una versión de la historia, pero estuvimos con juicios... Teté (Coustarot) sabe todo, porque cuando vine para Buenos Aires, le conté que él me había iniciado un juicio de pérdida de patria potestad, porque quería tener la tenencia”, comenzó Daniela Cardone.

Luego agregó: “Él me abandonó y quiso separarse porque era depresivo. Yo no lo sabía. Y las personas depresivas necesitan tratamiento... Es algo de lo que aún hoy no se habla, es como un tema tabú la depresión. Nos separamos formalmente cuando Brenda tenía tres años, y yo tenía que seguir trabajando... En ese momento, trabajaba en una empresa aérea en Neuquén como despachante de tráfico. Dejé todo por mi bebé. Y él en un momento me dijo: ‘No te quiero ni a vos embarazada...’ y me echó. Fue muy duro”.

Notoriamente emocionada, Daniela Cardone explicó: “La luché siempre. Y hay cosas que, obviamente, que Brenda las supo más de grande, porque solo había escuchado su campana. Fue muy duro, porque tenés a las dos familias que hablan y explican su versión. Para mantener la relación con ella yo viajaba todo el tiempo a Río Negro, todos los meses a buscarla. Y Brenda le tenía pánico al avión. Fueron muchos años de ir y venir. Ya casi era azafata”.

En tanto que sobre sus comienzos en Buenos Aires y los problemas que atravesó con Brenda Gandini, Cardone reconoció: “Al principio, hacía promociones y repartía volantes. Cuando me instalé en Buenos Aires, todos los meses iba a buscar a Brenda. Yo no quería trabajar allá, en Neuquén, porque estaba él y me hacía la vida imposible. Acá, Brenda estaba mucho con mi mamá, porque yo tenía que seguir trabajando, y un fin de semana me la sacó y me hizo juicio. Ni a una prostituta... A nadie le sacan al bebé. Pero él tenía mucha plata y esas cosas pasan. Todos los meses tenía que hacer firmar una autorización. ¡Sabés la plata que tenía que pagar!”.

Además, sobre aquella dura etapa con Brenda Gandini, la exmodelo recordó: “Solo la podía traer conmigo viernes, sábado y domingo y teníamos que volver. Si no llegaba, me metían una demanda. Brenda vivía entre Cipoletti y Buenos Aires. Ella le tenía pánico al avión y muchas veces volvía solita. Viajaba con la azafata y el cartelito. Yo la seguí luchando y luchando en la Justicia, hasta que, cuando Brenda tenía 15 años, mi mamá me dijo: ‘Basta de gastar plata en abogados y en juicios. Cuando ella tenga 17 se va a venir para acá, a Buenos Aires, solita’. Y así fue”.

Daniela Cardone y Brenda Gandini.

Finalmente, sobre la relación que actualmente tiene con Gandini, Cardone expresó: “Cuando Brenda fue mamá empezó a entender muchas cosas. Hoy por hoy, entiende absolutamente toda mi lucha. Es que yo me casé y fui madre muy joven, quedé embarazada a los 19 años. Brenda entendió muchas cosas... Y como madre, es excelente”.