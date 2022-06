Shakira rompió el silencio tras su separación de Piqué y explicó por qué la vieron en una ambulancia

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Eso fue lo que dijo la agencia de comunicación de la artista latina Shakira en un comunicado, luego de que tanto ella como el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, acordaran realizarlo y, seguidamente, publicarlo.

Hoy fue el anunció y ambos decidieron dar por finiquitada la relación. “Lo que me comentan a mí... Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia'. Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, comentaron, Lorena Vázquez y Laura Fa en Mamarazzis acerca de la posible causa que puso fin a la relación que data desde hace 12 años.

Ahora, empezó a circular una noticia que tiene a la cantante como eje. Se trata de una serie de imágenes en las que se la ve subiendo a una ambulancia. Desde un cuadro de ataque de ansiedad hasta una consecuencia inmediata del momento angustiante que atraviesa, las teorías sobre lo que sucedió no dejan de surgir.

Cansada de todo esto, Shakira explicó a través de un posteo en sus redes sociales qué fue exactamente lo que pasó.

“Recientemente he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona. Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28, cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante”, comunicó.

“Este día lo acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital donde se encuentra recuperándose favorablemente. Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño de siempre”, finalizó.

Los papás de Milán, de 9 años y Sasha, de 7, se conocieron en la previa del Mundial de Sudáfrica 2010 y tan solo unos meses después decidieron formalizar su vínculo ante los medios de comunicación.

Ahora todo cambió y, de acuerdo con lo que citan los medios de Cataluña, fue Gerard quien quiso dar un paso al costado y decidió mudar sus pertenencias a un departamento en una zona residencial de Barcelona para abandonar la vivienda en la que vive su familia.