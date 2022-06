Shakira y Piqué separados: el comunicado oficial que terminó con los rumores

Entre supuestas infidelidades por parte del futbolista del Barcelona, Gerard Pique, y cruces en Instagram con la cantante colombiana, Shakira, los rumores de separación que venían cobrando alto vuelo en las redes sociales se acaban de confirmar. Tras 12 años en pareja, la mediática relación llegó a su fin.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dijo la agencia de comunicación de la artista latina en un comunicado, luego de que tanto ella como el deportista acordaran realizarlo y, seguidamente, publicarlo.

Por un lado, uno de los detonantes fue la supuesta infidelidad de Gerard Piqué con una “modelo de 20 años”, según aseguraron fuentes cercanas.

“Lo que me comentan a mí... Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia'. Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, comentaron, por ejemplo, Lorena Vázquez y Laura Fa en Mamarazzis, un podcast de El periódico de Barcelona.

Por el otro, las redes sociales de Shakira estuvieron en el ojo de la opinión pública y, primero, se viralizó el día en el que Henry Cavill, el actor que interpreta a Superman, se distrajo viéndola durante una entrevista y después Chris Evans, el que interpretó a Capitán América, la empezó a seguir en Instagram.

En segundo orden, el conflicto con Milan y Sasha, sus dos hijos, todavía no está resuelto. “La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, agregaron desde El Economista.

Finalmente, las teorías conspirativas también surgieron y la central reside en la canción Te Felicito, que Shakira largó en abril junto a Rauw Alejandro: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas”.