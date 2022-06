Josefina Pouso etiquetó su romance con Rial: “No somos novios, somos…”

Después de que LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, decidió comunicar, en exclusiva, las sorprendentes fotos de Jorge Rial con Josefina Pouso en un prestigioso restaurante en Madrid, España, la periodista quiso charlar un poco de los detalles con Cora de Barbieri en Es por Ahí.

"Con Jorge estábamos comiendo con otra persona mas en común. (...) Venimos entablando una amistad, conociéndonos, nos hemos visto en Buenos Aires. (...) Casualmente yo venia para Madrid y nos encontramos acá. (...) No hay mas que eso, no es el amor de mi vida, no me gustan las etiquetas", empezó diciendo Josefina.

“Nos hemos visto en Buenos Aires, casualmente yo venía para Madrid. Nos encontramos acá. No hay más que eso. No es el amor de mi vida, a mi no me gustan las etiquetas, a mi déjenme libre. Nada de historia de amor, cero”, agregó.

“Nada, con Jorge cenamos ayer con otra persona, que tenemos en común. Venimos a hacer amistad, a conocernos, nada de otro mundo. Nos conocimos en Buenos Aires, casualmente yo venía a Madrid. Nos encontramos aquí. No hay más que eso. No es el amor de mi vida, no me gustan las etiquetas, déjenme libre. Sin historia de amor, cero”, siguió la periodista, pero en la transmisión de audio en Está allí, de América TV.

Jorge y Josefina se conocieron luego de asistir al concierto de los Rolling Stones y, después de ver las imágenes al aire, ella se comunicó con Ángel de Brito y hablaron sobre la cena con el experimentado conductor.

“Falta otra persona en la foto.. Éramos tres. Vimos a la amiga de Yanina tomar la foto. No hay nada más que eso”, explicó.

Conjuntamente, esto provocó una reacción de la exnovia de Rial, Romina Pereiro. “Bien, recién nos levantamos. A él un poco le pegó mal, porque la ex se puso loca y de toque le mandó un mail muy sacada, pero ya fue”, había sido el mensaje que, según Yanina Latorre, le había mandado Josefina a una amiga ni bien el rumor comenzó a surgir y cobrar fuerza en todos los portales del país.