El picante chat de Josefina Pouso y una amiga burlándose de la ex de Rial: "Se puso como..."

El último jueves, en LAM, se lanzó el rumor del romance entre Jorge Rial y Josefina Pouso, y el detonante fue una reunión de los dos en Madrid, España, tomando algo y comiendo en un restaurante.

“Bien, recién nos levantamos. A él un poco le pegó mal, porque la ex se puso loca y de toque le mandó un mail muy sacada, pero ya fue”, había sido el mensaje que, según Yanina Latorre, le había mandado Josefina a una amiga ni bien el rumor comenzó a surgir y cobrar fuerza en todos los portales.

“Nada, con Jorge cenamos ayer con otra persona, que tenemos en común. Venimos a hacer amistad, a conocernos, nada de otro mundo. Nos conocimos en Buenos Aires, casualmente yo venía a Madrid. Nos encontramos aquí. No hay más que eso. No es el amor de mi vida, no me gustan las etiquetas, déjenme libre. Sin historia de amor, cero”, dijo la periodista en la transmisión de audio en Está allí, America TV.

Jorge y Josefina se conocieron luego de asistir al concierto de los Rolling Stones y, después de ver las imágenes al aire, ella se comunicó con Ángel de Brito y hablaron sobre la cena con el experimentado conductor.

“Falta otra persona en la foto.. Éramos tres. Vimos a la amiga de Yanina tomar la foto. No hay nada más que eso”, explicó.

“Estaba con un grupo de amigos en Marruecos. Vine a Madrid y luego me voy a Sitges”, agregó él.

Por su lado, Romina Pereiro habló en LAM un poco del momento en el que se enteró del viaje de Jorge a Madrid: “Sí, sabía. Pero bueno, estamos separados. Además, yo estoy acá trabajando, presentando mi libro y también están mis hijas”.

“En este momento no me hubiese gustado ir (con Rial) porque estamos separados, así que no iría”, argumentó. "Me encanta ver shows en vivo, a todos los que puedo ver de las bandas que a mí me gustan", agregó.

Y cuando le preguntaron sobre Josefina, Romina explicó: “No, no sé. De su vida personal, no sé y no hablamos de esas cosas. En todo caso, preguntale a él a ver si quiere contar”.