Qué dijo Romina Pereiro al enterarse que Jorge Rial se fue a España con otra mujer

Angel de Brito en la noche de América lanzó una bomba: Jorge Rial está saliendo con Josefina Pouso, y se los vio juntos en varias oportunidades. La primera foto, claro, se dio en España, donde estuvieron juntos en el show de los Rolling Stones.

Siempre amante del bajo perfil, la cámara de LAM, fue a buscar a Romina Pereiro, que brindó una nota exclusiva y dio detalles de su vida de soltera, cómo sigue su relación con Rial y cómo es su día a días tras la separación. "Me pintó de golpe, lo hablé con Ivana que siempre fui a su espacio y me dijo 'dale, probemos a ver que va'", dijo sobre su nuevo look.

“Ahora tengo más tiempo de ver a mis amigas capaz. Antes le dedicaba más tiempo a la pareja. Es un nuevo proceso, y entonces hay que conocerse desde otro lugar también. Pero bien. Si hay mucha comunicación y respeto, se transita de la mejor manera posible”, dijo la morocha, que pareció no saber nada de la nueva novia de Rial.

Allí fue cuando el notero de LAM le aseguró que Rial fue encontrado con una mujer en Madrid, viendo a los Stones, una de sus bandas favoritas. “Sí, sabía. Pero bueno, estamos separados. Además, yo estoy acá trabajando, presentando mi libro y también están mis hijas”, respondió al paso.

“En este momento no me hubiese gustado ir (con Rial) porque estamos separados, así que no iría”, argumentó. "Me encanta ver shows en vivo, a todos los que puedo ver de las bandas que a mí me gustan", salió del paso.

Allí fue cuando le consultaron si sabía que el conductor iba acompañado, y ella respondió: “No, no sé. De su vida personal, no sé y no hablamos de esas cosas. En todo caso, preguntale a él a ver si quiere contar”.

En el final de LAM, Estefi Berardi encontró una coincidencia sobre las últimas mujeres de Rial. "Son todas de escorpio. Los conocedores del tema sostienen que es uno de los signos más fuertes, que se caracteriza por su imponente temperamento y que, además, a la hora del amor, son súper fogosos", describió.

"Un datito de color, no sé si se dieron cuenta, es que Josefina Pouso como la Niña Loly y Romina Pereiro son de Escorpio. Todas escorpianas. ¡Hoy estoy muy con el zodíaco!”, terminó.