El posteo de Rusherking tras su viaje con la China Suárez que preocupó a sus seguidores: "Estoy con una..."

Rusherking y la China Suárez son una de las parejas que generan más atención de los medios, y cada paso de la dupla es seguido por sus millones de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, este jueves el popular cantante preocupó a sus seguidores al confesar que atraviesa un desliz en su salud.

En un ida y vuelta con sus fans, alguien le preguntó a Rusherking cómo se había sentido cantando con Alejandro Lerner en el programa radial Perros de la Calle (Urbana Play), el trapero confesó que está atravesando unos días complicados.

"Estoy con una bronquitis muy fuerte hace dos semanas, no puedo abrir la garganta ni hablar sin que me duela, tampoco escucho bien por lo mismo, y cante sin mis IN EARS y sin nada, hice lo que pude la verdad. Ya cuando me recupere le digo a Alejandro de grabar un acústico nuevo para ustedes", explicó Rusherking.

En los últimos días, tanto la China Suárez como el joven músico habían compartido imágenes de sus soñados días de descanso en las playas mexicanas.

Si bien Rusherking subió algunas postales junto a la actriz, ella optó por publicar fotos y videos sin su actual pareja, aunque disfrutando de algunos paseos y momentos divertidos junto a él.

Con este nuevo romance, la China Suárez además demuestra que está dispuesta a ir adelante en la búsqueda de su felicidad, más allá de los prejuicios de sus haters en las redes.