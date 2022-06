La polémica denuncia que recibió Rusherking en medio de su show

Rusherking se ha convertido en uno de los grandes referentes del género urbano en la actualidad. El cantante la rompe y comparte con sus colegas los charts en las mejores plataformas de música. Sin embargo, su nombre comenzó a sonar fuerte en los medios luego de sus escándalos.

Todo comenzó cuando el amigo de Emilia Mernes se separó de María Becerra. La cantante comenzó a lanzar en sus redes sociales fuertes mensajes en contra de su ex dejando en claro que algo muy malo había pasado entre ellos: "Ok, oficialmente te odio", "Hijo de mil puta me acabás de cagar la autoestima".

El artista por su parte decidió no escribir nada en las redes sobre los insultos de María, solo pedir respeto por ambos ya que era un momento muy duro el que estaban viviendo. Como si fuera poco, semanas más tarde Rusherking comenzó a ser vinculado con varias famosas.

Sin embargo, la que terminó convirtiéndose en la oficial fue nada más ni nada menos que la China Suárez. Y es que nadie esperaba que la actriz de ATAV y el ex de María Becerra se enamorarían luego de sus escandalosas separaciones y su amplia diferencia de edad, pero dejaron en claro que no es algo que les afecte.

De hecho, hace algunos días Rusherking confesó su amor por la China en vivo y habló de su gran momento laboral en la música: "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así".

Como si fuera poco, el cantante realizó su primer show en el Luna Park anoche y por supuesto que la China Suárez lo acompañó junto a su hija Magnolia. Sin embargo, en medio del gran momento para el cantante, Rusherking fue destrozado en las redes sociales por sus fanáticos.

"Muy bueno el show de @rusherkingg en el Luna Park, pero pobre la gente que pagó un meet y no les firmó ni un autógrafo", escribió un usuario en Twitter. Fueron muchas personas quienes revelaron que les pasó lo mismo, pero otras tantas negaron las críticas.