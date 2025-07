Mario Pergolini regresó a la TV: a qué hora y dónde ver su programa en vivo

Embed - Mario Pergolini volvio a la television de la mano de El Trece y el rating sorprendio a todos: como le fue

El rating y las primeras palabras de Mario Pergolini en televisión

En su primera emisión, Pergolini abrió el programa diciendo: "Así que esto era la televisión... La había olvidado". Más adelante, agregó: "Pequeñas palabras que no voy a decir en cada vez que empecemos... Un programa que lo hemos pensado mucho, no pensé que iba a ser tan emocionante". El conductor señaló también: "Yo necesitaba un cierre con la televisión o una nueva apertura, no lo sé, pero acá estamos. Tenemos un gran programa para hacerles, hemos trabajado mucho para brindarle lo que viene a continuación y si no funciona, más no podemos dar".