Beto Casella le hizo una tentadora propuesta a MIrtha Legrand en vivo: la respuesta de la diva

Mientras la producción de Mirtha Legrand negocia con diferentes canales para la vuelta de la diva a la televisión, Beto Casella le hizo una tentadora propuesta a la legendaria conductorar en vivo durante la emisión de Bendita (El Nueve).

Una vez que se supo que desde la productora de Nacho Viale no llegaron a un acuerdo con El Trece para la continuidad de Legrand en esa pantalla, Casella se apuró a ofrecerle a la mismísima Chiqui que se incorpore a la pantalla de El Nueve.

"Estamos en vivo viendo si hay un redireccionamiento acá, a El Nueve. ¿Cómo lo ves?", le dijo sin rodeos Beto Casella a Mirtha Legrand por teléfono frente a las cámaras.

Con cierta prudencia, la diva se limitó a responder: "Yo estoy para el que requiera mis servicios". Rápido de reflejos, Beto siguió: "Se te escucha perfecta, estas impecable. Quisiéramos tenerte almorzando, cenando, el canal te abre la puerta". Entonces Mirtha se atajó: "Hay que esperar a Nacho, que está de viaje, no lo voy a traicionar".

Intentando quitar a Nacho Viale de la negociación, Beto Casella le dijo a la estrella de la televisión: "El dinero no tendría que ser un impedimento. Vos tenés que estar al aire, es un clamor". Entonces Mirtha Legrand reconoció: "Los almuerzos se iniciaron en El Nueve, todo se inició en el canal. Te prometo que voy a volver". A lo que el líder de Bendita retrucó: "¿A El Nueve?". Por su parte, la diva concluyó: "Todo puede ser, no digo que no. No lo descarto".

Por otro lado, este miércoles Marina Calabró contó en Lanata sin filtro (Radio Mitre) que Nacho Viale se habría reunido con las autoridades de El Nueve para negociar la vuelta de Mirtha Legrand. A la vez que la periodista también aseguró que desde canal América también están entusiasmados con la idea de tentar a la abuela de Juana Viale para tenerla en su pantalla.