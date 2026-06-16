El canal de stream Blender decidió publicar el último trabajo que "Gaspi" y el director de videos realizaron antes del trágico fallecimiento en Brasil.

El fallecimiento de "Gaspi" provocó un enorme dolor en el mundo del stream y desde el canal Blender decidieron homenajearlo tanto a él como a Lucas Vignale. Ambos fallecieron en Brasil tras un accidente aéreo en Río de Janeiro y decidieron compartir el último trabajo que realizaron.

El trágico episodio tuvo lugar en la zona de Recreio dos Bandeirantes, una región costera ubicada en la zona oeste de la ciudad carioca, donde los equipos de emergencia trabajaron de manera intensa durante toda la jornada.

En Blender publicaron lo que fue su último video, que por supuesto estuvo dirigido y filmado por Lucas Vignale. En sus redes sociales compartieron publicaciones tras la triste noticia y se mostraron consternados: "Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo".

El último trabajo de "Gaspi" y Lucas Vignale salió a la luz "Su última obra": salió a la luz el último video que "Gaspi" y Lucas Vignale grabaron antes de la tragedia La cuenta de YouTube del stream publicó finalmente el último video de la serie "Gaspi visita tu hogar". El youtuber argentino se encontraba muy feliz de comenzar esta nueva aventura y así lo demostraba constantemente en su cuenta de Instagram.

Gaspi - homenaje Blender compartió el último video de Gaspi y Lucas Vignale. Foto: captura de video YouTube / Blender. El dolor del padre de "Gaspi" tras su trágica muerte en Brasil Ricardo, padre del youtuber argentino, dialogó con Clarín a horas de lo que fue el fatal accidente aéreo y dejó en claro que "se me va a hacer muy difícil vivir sin "Gaspi". Sabiendo que no está".