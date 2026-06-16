"Son grasas y me hieren la sensibilidad": Andy Chango apuntó sin piedad contra el Gobierno y Manuel Adorni

El artista que estuvo en MasterChef Celebrity y volvió a cobrar notoriedad, se expresó en contra del mandato de Javier Milei.

En un reciente debate, Andy Chango lanzó una serie de fuertes reflexiones y críticas dirigidas a la actual gestión nacional, con un enfoque particular en la figura del vocero presidencial, Manuel Adorni. Con su característico estilo punzante, no escatimó en calificativos para describir el presente político y social del país.

Al analizar el rol de Adorni, Chango consideró que tildarlo simplemente de "mentiroso" es "suavizar la situación", ya que percibe que el funcionario acomoda constantemente el discurso "para que le den los números que no le dan por ningún lado". "No es un mentiroso, es un ladre", sentenció tajante.

Andy Chango: "Son grasas y me hieren la sensibilidad" Embed - Andy Chango sobre Manuel Adorni y Javier Milei Sin embargo, el artista aclaró que ubica al vocero en la categoría de "un ladrón menor" y argumentó que la constante atención sobre él funciona como una cortina de humo ante problemas estructurales. "Es una dispersión poner la mente en si tiene dos o tres departamentos más, si están vendiendo el país entero", advirtió, acusando a las altas esferas de entregar recursos a futuro.

En un análisis más amplio sobre la era política que encabeza Javier Milei, Chango trazó un crudo paralelismo histórico. Aseguró que, habiendo nacido en 1970 y habiendo sido testigo de gestiones asesinas y etapas maquiavélicas, percibe la actualidad como un punto crítico sin precedentes. "Ahora creo que estamos en una era que es ya lo peor de todo. Que es como, además de maquiavélicos y mentirosos, son grasas y me hieren la sensibilidad", disparó de manera contundente.

Andy Chango en MasterChef Celebrity Andy Chango fue uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2025. Captura de pantalla Youtube MasterChef Argentina. Para finalizar, reflexionó sobre la impunidad y la desconexión de la dirigencia frente a la crisis que atraviesa la sociedad. Tras comparar a la clase política con los futbolistas que fingen pelearse pero comparten los mismos privilegios, lamentó que la crisis golpee a los más vulnerables. "Los que se mueren de hambre son los pobres, ahora lograron que la clase media también, los trabajadores, los empleados de las maestras, los médicos... pero ellos siguen intactos todos", describió.