Aseguran que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron por un escandaloso motivo

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto anunciaron este miércoles su separación tras 11 años de relación. Más allá de que hace algunos meses circularon rumores de infidelidad, la dupla se encargó de remarcar que no hubo terceros en discordia. Sin embargo, este jueves en Socios del Espectáculo (El Trece) aseguraron que la ruptura se produjo por un escandaloso motivo.

La panelista Karina Iavícoli, compartió algunos chats de Ricky Diotto en los que detalla cómo era la convivencia con María Fernanda Callejón. “Funcionamos como familia, pero la verdad es que cero juntos desde hace años. Mi hija nos ve juntos, ella es feliz así. Vivo con ella, pero cada uno hace su historia, dormimos en cuartos separados”, expresaba el músico.

Pero eso no es todo, Iavícoli argumentó que la ruptura entre Callejón o Diotto se habría dado una infidelidad. “Él mantendría una historia con una chica, cuyo nombre empieza con M. Él tendría la relación con esta persona, que lo está esperando hace un montón, porque realmente puedo atreverme a decir que están enamorados”.

Recordemos que María Fernanda Callejón había comunicado su separación a través de las redes sociales “Es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos”, expresó en una parte de su posteo.

Mientras que en otro párrafo expresó: “Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual. Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos”.

En tanto que Ricky Diotto escribió en su perfil de Instagram: “Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca; simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie. Por eso, con Fer hemos tomado la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida, teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna”.