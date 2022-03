María Fernanda Callejón dio la cara tras la aparición de una tercera en discordia en su pareja

María Fernanda Callejón estuvo como invitada en "Flor de equipo" y admitió que tuvo una crisis matrimonial con su esposo. Pero, sin pelos en la lengue, fue por más. “Estábamos en crisis. Hemos pasado varias crisis, pero la superamos”, contó en una charla con todo el panel del nuevo programa de Denise Dumas.

Súper sincera, terminó hablando que con su pareja están apostando a una relación abierta y su crisis de pareja. “De las puertas para adentro uno evalúa un montón de cosas y también la posibilidad de abrir la pareja, que lo dije. Fue una fantasía mía. Y en eso estamos”, reconoció la actriz.

Calejón reconoció que le dolieron las versiones sobre su matrimonio, destacó que con su marido y su hija armaron un equipo y que la posibilidad de estar mejor en su pareja hizo que evalúen nuevas posibilidades para su relación.

Pero cuando en el ciclo le pidieron a la actriz que cuente de qué se trataba su relación, prefirió la discreción. “Hay muchas maneras, muchos caminos. Yo no voy a contar aquí el camino. Primero empezó en joda, en broma y después fue… Todo es para avivar la llama, para condimentar la pareja”, explicó.

También María Fernanda contó que con el músico fijaron sus reglas. “Lo que va, es lo que le va a la pareja. No hay una rivalidad, se charla y se dice ‘¿qué sería abrir la pareja?’. ‘Esto sí’, ‘esto no’, ‘esto hasta acá’”, describió.

“No voy a decirlo porque abro el juego, eso es íntimo, de cada uno”, dijo cuando le pidieron detalles sobre esta nueva forma de relacionarse con su pareja. “Se dijo como que estaba buscando un tercero… No, mi amor. Yo no voy a buscar nada. Acá que me busquen”, bromeó.