Verónica Ojeda confesó que Claudia Villafañe la llamó en un momento importante: "Me pareció muy mal que..."

Verónica Ojeda reveló una conversación que mantuvo en privado con Claudia Villafañe. Esto se dio en el marco de la entrega de los premios Martín Fierro, donde Diego Maradona fue homenajeado y su hijo menor, Dieguito Fernando estuvo invitado.

Por su lado, la madre de Dalma y Giannina formó parte de la gala en su rol de staff de MasterChef Celebrity, ya que se consagró como ganadora de la primera temporada y subió al escenario cuando se le entregó la estatuilla a Mejor Reality.

Verónica Ojeda, en tanto, si recibió la participación de honor de APTRA. Luis Ventura la convocó con el fin de que lleve a su hijo y que sea partícipe del homenaje al astro del fútbol.

Esta polémica designación causó controversia, ya que a Dalma y Gianinna no les llegó la invitación para asistir junto a su hermano Dieguito Fernando. Lo cierto es que en las últimas horas Verónica Ojeda confesó que mantuvo una conversación con Claudia.

La orgullosa mamá del hijo menor de Maradona declaró: "Dos días antes del evento yo hablé con Claudia, que ella me preguntó por mi salud, y le agradecí el gesto de haberme llamado, me dijo ‘¿Qué te parece si Benjamín sube con Dieguito al escenario?’, esa idea me pareció bárbara, pero le sugerí que le consulte a su hija para saber si estaba de acuerdo con que suba su hijo con el mio”.

En ese momento destacó la cordialidad entre ambas, pero Verónica Ojeda sorprendió agregando: "Después no tuve comunicación con ella ni con la hija. Entonces me pareció muy mal de parte de ella, ya que fuimos muy cordiales las dos y lo estábamos organizando". De esa forma dejó en evidencia que nadie le explicó qué pasó después, pero que ella estaba de acuerdo con que su hijo comparta el homenaje con Benjamín Agüero.

Los días previos a la ceremonia, una de las hijas de Claudia se refirió al tema, mencionando que no las habían invitado y alegando que seguramente tenía que ver con cierto resentimiento del director de APRTRA para con ella y su hermana.

Aunque ambas participaron de la fiesta máxima de la televisión argentina, Verónica y Claudia no tuvieron un momento de encuentro que haya quedado registrado, algo que mantenía expectantes a los asistentes al consagrado evento.