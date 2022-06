Qué más se sabe sobre el regreso de La Voz Argentina a Telefe

Finalmente, este domingo inicia una nueva temporada de La Voz Argentina en Telefe. Nuevamente Marley estará a cargo de la conducción del exitoso ciclo y los jurados serán Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky.

Hay mucha expectativa entorno al ansiado regreso del programa y los fanáticos del reality ya quieren saber todo lo que ocurrirá delante de las cámaras del canal de las tres bochas. Ahora, quien salió a hablar fue Rochi Igarzábal, la nueva Host Digital. "Todos los jurados van a sorprender y con nuevas herramientas para hacer más picante el intercambio", manifestó en diálogo con la Once Diez.

"Los coach en general están recargados, rompieron el hielo el año pasado y este año le dan rienda suelta a lo que tenemos", agregó y reveló: "Además, van a ver condimentos extra con los participantes que va a sumar disputas divertidas y situaciones de guerra entre ellos. La herramienta es que se pueden bloquear entre ellos para que no elijan participantes".

Sobre Lali, indicó: "No tiene límite, recargada es poco, es una Lali muy distinta la que se viene, los va a sorprender a todos". Y sobre su ex compañera de Casi Ángeles, sumó: "Cada una tiene vidas muy distintas, pero me divierto mucho con ella porque cada vez que nos encontramos nos morimos de risa, nos divertimos, es como si no hubiera pasado el tiempo, vivimos muchas cosas lindas juntas".

Rochi Igarzábal

Finalmente, de la intérprete de Disciplina, señaló: "Entrevistándola, hablando con ella la paso genial porque es muy espontánea y que me hace reír. Van a ver que las notas que tenemos juntas son muy divertidas, nos potenciamos y la nota se vuelve una locura".