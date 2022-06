La Negra Vernaci disparó contra Yanina Latorre: "Ladra y ladra por.."

Elizabeth Vernaci se sumó a la polémica que tiene como protagonistas a Yanina Latorre, Ángel de Brito y La China Suárez. Al aire en su programa, la locutora habló sobre las amenazas de María Eugenia hacia el conductor y la panelista y al leer la noticia de que arrionconó en la Justicia a los integrantes de LAM por hostigamiento, la animadora expresó picante: “Yo te los llevo”.

En un ida y vuelta divertido, le preguntan a La Negra: "¿Vino Yanina hoy?”. A lo que ella respondió: “Vino pero no quiso entrar”, mientras que de fondo se escuchaban sonidos de ladridos de perro.

“Es pasar y que ella te ladre. No muerde, pero ladra y ladra. Basta, Yani. Soy yo, boba” expresó entre risas. “Igual la queremos”, dijo para sacarle tensión a sus comentarios.

No es la primera vez que hay cruces entre ellas, que días atrás se confrontaron en lo que se activó como una chicana, donde la conductora le propuso a Ángel de Brito hacer un móvil toda la noche para ganarse el puesto de panelista en su programa.

El periodista aceptó y la invitó a formar parte, pero velozmente, Vernaci dijo que no la toleraría, que era muy mal llevada en la tele. “No me siento cómoda, no soy como esa gente que se siente que está en el living de su casa, como Yanina”, comentó. A lo que automáticamente la esposa de Diego Latorre contestó: “No te hagas la buena que me estuviste dando duro y parejo”, con tono de reclamo. La conductora cortó rápidamente con un: “Yo no soy tu amiga, que sea simpática no quiere decir que sea tu amiga”.

Y siguió Vernaci: “Te querés hacer la picante todo el tiempo, terminala”. Ángel de Brito intentó poner paños fríos a la situación diciéndole a ambas: “Bueno, no peleen”. Ante lo que Elizabeth cerró con un contundente: “Qué difícil es”. Así dejó en claro que hay rispideces entre ambas que vienen de viejas épocas.

La Negra terminó poniéndole los puntos a Yanina Latorre para luego divertirse con la particular forma de ser de la panelista en su programa de radio.