Silvina Luna reveló su relación con las drogas: “Me llamaron la atención y las probé en…”

El destino le deparó un desafío enorme a Silvina Luna, una encrucijada que apareció en su sendero por una mala decisión, en realidad por un desleal y criminal accionar de un profesional de la salud. Desde el día que se entregó a las manos del doctor Lotoki, todo se oscureció para la ex Gran Hermano.

Esa intervención quirúrgica estética, en pos de mejorar un aspecto de su físico, derivó en un calvario, un infierno que continúa latente con secuelas graves en su bienestar. La modelo prosigue con las dificultades del suministro de esa sustancia nociva, el metacrilato.

Tal el grado de complicaciones al normal desenvolvimiento de su sistema que padeció muchas adversidades en sus riñones. Incluso, muchas otras famosas que se sometieron a la misma cirugía tuvieron que acudir a un trasplante, con todo lo que conlleva.

En las últimas horas, Silvina se sentó en el living del ciclo de Gastón Pauls en Crónica, Seres libres, que suele abordar temáticas profundas, generalmente relacionadas con las adicciones, ya sea a las drogas duras o blandas, incluso al alcohol o los analgésicos.

En esa charla intimista, Luna se animó a revelar su vínculo con los estupefacientes, un aspecto de su vida no tan abordado y sorprendió con la confesión de un comportamiento que desarrollaba en la época de su juventud y que se entrelaza con su gusto por las fiestas electrónicas.

Sin filtros, ni posturas prefabricadas, la ex Gran Hermano reconoció su vínculo con las drogas y narró: "Me considero una visitante de eso. De chica buscaba como esa adrenalina. Me han llamado la atención las drogas, pero probarlas. No tengo una personalidad adictiva”.

En la continuidad de su explicación, Silvina añadió: “Entonces puedo hablarlo tranquilamente. Hice un gran cambio a raíz de este problema de salud y hoy casi no tomo alcohol”.

Así como remarcó una modificación profunda en su interior: “Todas las sustancias te sacan de la consciencia. Hoy elijo estar en consciencia. No intentar algo que no soy. Hay una Silvina que todavía no conocen, que mis amigos y familiares sí pero que aún no logro mostrar".