La Voz Argentina: la reacción de Marley ante el supuesto despido de Ricardo Montaner

Ricardo Montaner suele volcarse a las redes sociales cada noche tras una nueva emisión de La Voz Argentina (Telefe). El miembro del jurado del certamen de canto sorprendió a todos al exponer una particular situación.

Luego de que la participante Vanesa Magnano hiciera una interpretación del tema “Ain’t No Sunshine’” (de Bill Withers), todos los jurados menos Mau y Ricky, se dieron vuelta para intentar sumarla a sus respectivos equipos. Así, se desató una pelea entre los coaches.

"Yo no te voy a pedir por favor. Yo te voy a pedir suplicando. Te voy a explicar, ya me hablaron de la dirección y me dijeron que si este año no ganaba ya me despedían. No me dan más oportunidad”, dijo Montaner dejando a todos sus colegas sorprendidos.

“Tengo que ganar el programa en serio. O gano La Voz este año o me despiden y tu serías la culpable”, agregó el artista, lo cual generó cierta indignación entre sus compañeros. "¿Y si yo me voy, quién vuelve? El Puma. ¿Y qué hago yo? ¡Va a volver el Puma!", exclamó Montaner en referencia a José Luis Rodríguez, quien fuera parte de ediciones anteriores. Finalmente, pese a todo, la participante eligió a Lali.

Horas más tarde, Montaner publicó en su cuenta de Twitter: "Me acaban de despedir de La Voz Argentina. Vuelve el Puma", expresó.

Tras las repercusiones por lo sucedido Marley habló con Primicias Ya sobre el futuro del artista como jurado de La Voz Argentina. "Era un chiste", exclamó el conductor del certamen y remarcó que Montaner no dejará el programa. "No se va de acá", sentenció Marley, despejando todo tipo de dudas.