Qué dijo Horacio Cirio acerca de los polémicos dichos sobre su hija Jésica

Sabrina Carballo no deja de dar de qué hablar. Esta vez, no fue por su participación en El Hotel de los Famosos, sino por sus polémicos dichos sobre Jésica Cirio. En un vivo de Instagram, haciendo referencia a la mujer de Martín Insaurralde, lanzó: "Este representante de jugadores tiene un amigo que de regalo para su hijo, que cumplió 18 años, le regaló una noche con esta chica y habían pagado 20 mil dólares".

Tras enterarse de lo ocurrido, Horacio Cirio, el padre de la conductora de Telefe, salió a defenderla. En diálogo con Juan Etchegoyen, indicó: "Me pareció una locura, realmente no la conozco a esta chica, mi señora me comentaba que la vio en programas".

Jésica Cirio y Sabrina Carballo

Y continuó: "Calculo que se va a comer sus palabras, que de alguna manera se va a tratar. No sé si la llamaron de algún canal o algo. Qué persona se lo comentó, es algo que así gratis no se puede salir a hablar. Si no tenés ningún tipo de fundamento no podés salir a hablar cualquier tipo de b**** y que no pase nada".

"Una cosa es hablar y otra demostrarlo. Si se hace público que se abstenga a las consecuencias. Que una mujer está hablando así de otra en estos momentos con tanta defensa a lo que es el género. Aparte de antiguo, es algo que se habló tanto", agregó.

Horacio Cirio

Sobre su relación con su hija, contó que sigue "distanciado por cuestiones que no se entienden". Y antes de finalizar, remarcó: "Esta persona que habló lo va a tener que sostener. Pienso que ella está con su abogado haciendo la demanda, pero el tiempo dirá cuáles son los fundamentos".