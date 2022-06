El anuncio de Soledad Pastorutti que dejó a sus fans sorprendidos: “Estoy destrozada con esto”

Cuando menos se lo esperaba y en el lugar que nadie sospechaba, Soledad Pastorutti hizo un anuncio importante: quiere dejar de girar por todo el país con su música. La nota llegó a manos de sus fans, que se reprodujeron en las redes sociales y le pidieron que cambie de idea: “Estoy destrozada con esto”, dijo una voz que resumió todas.

Para la fecha que causó conmoción en todos lados falta bastante, pero los fanáticos no quieren saber nada: Soledad dijo que se piensa retirar a los 51 años (sería en 2032). "Falta mucho aún", escribió horas más tarde La Sole al ver el revuelo que se armó.

"Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades”, afirmó en una entrevista con La Prensa Federal de Uruguay.

"He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a las 12 años y ya siento mi desgaste”, dijo la jurado de La Voz Argentina, que tiene una vida de ensueño.

“La reconocida cantante nacida en Arequito dio a entender que tantos años de giras la tienen, al menos, un tanto cansada. Por lo que, a sus 51 años, espera encontrarse en su casa del campo rodeada del amor de su familia”, sugirió la misma publicación.

Esas tres rotundas frases generaron gran impacto en su audiencia, que rápido pidió que re piense su futuro. "Se me fueron las ganas de tener mas de 40 te diré...", escribió una usuaria.

"Tengo el corazón partido en dos". “Ojalá seas eterna, Sole". "Dios, Soledad, te amo mucho, que nunca llegue ese día por favor, me niego". "Basta estoy sensible, 10 años Soledad no quiero nada". "Dios, no ves que me hacés mal". "Me vas a hacer llora,r pero es muy cierto... Vivir es hoy". Estos fueron algunos de los pedidos de las fans.

La Sole, en tanto, bajó los ánimos cuando tomó consciencia: "Falta mucho aún que pasen 10 años… vivir es hoy!!! Mientras tanto seguimos disfrutando!!!". Y realizó un buen anuncio: "¡¡¡En estos días les voy a contar novedades!!! Sólo pregunto: ¿quieren fiesta?", cerró en su cuenta de Twitter.

Y ante la catarata de felicidad, Soledad avisó: “¡¡¡Sólo pregunté para empezar a armar algo si les gusta la idea!!!?". ¿Fin?