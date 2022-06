A días de su separación, un miembro de BTS realizó un importante anuncio

El músico surcoreano J-Hope, integrante de BTS, la banda símbolo del K-pop que hace apenas 10 días comunicó que se tomarían un impasse por tiempo indefinido, anunció en sus redes sociales que editará "Jack in the Box", su primer disco solista. El disco saldrá el próximo 15 de julio, con un single adelanto disponible el 1 de julio.



Días atrás, BTS comunicó su separación por tiempo indefinido para que cada uno de sus integrantes puedan abocarse a sus respectivas carreras solistas. La novedad fue dada a conocer entre lágrimas por el propio grupo durante una cena anual que suele realizar y transmitir por streaming para sus fans.



"Ahora entramos en una pausa", dijo Suga, uno de sus miembros, en el video disponible en el canal de YouTube oficial de BTS, para luego aclarar: "No es que nos estemos separando, solo vamos a vivir separados durante un tiempo".

BTS fue el primer grupo de Corea del Sur que se impuso en los rankings de Estados Unidos.





Por su parte, Jungkook tranquilizó a los fans al expresar: "Prometemos que volveremos algún día, incluso más maduros de lo que somos ahora".



A la hora de las explicaciones, Jimin reconoció que están "pasando una mala racha ahora" porque cada uno de ellos está "intentando encontrar" su identidad "y eso es un proceso agotador y largo".

"El problema con el K-pop y con todo el sistema de ídolos es que no te deja tiempo para madurar. Hay que seguir produciendo música y seguir haciendo algo", manifestó, a su turno, RM, quien destacó que necesita "algo de tiempo a solas".

J-Hope.

El parate de BTS se produce pocos días después del lanzamiento del antológico disco "Proof", que incluye "Yet To Como (The Most Beautiful Moment)", un nuevo sencillo.



Recordemos que fueron el primer grupo de Corea del Sur que se impuso en los rankings de Estados Unidos y el anuncio de su separación provocó un desplome en la bolsa de su país del sello que edita sus discos.