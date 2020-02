BTS presentó su nuevo single y sus fans hicieron caer los servidores

Este jueves, usuarios de la aplicación de videos TikTok reportaron a través de redes sociales que la app no estaba funcionando. La caída estuvo vinculada a que fanáticos del grupo surcoreano BTS saturaron los servidores a raíz del adelanto de la nueva canción de sus ídolos, "ON", que fue compartida por el grupo en TikTok.

Los integrantes de BTS habían anunciado que a través de la app darían a conocer un adelanto de 30 segundos de "ON", la canción principal de su nuevo disco "Map of the Soul: 7", razón por la que las ARMY (como se conoce a las fanáticas del grupo) que no tenían TikTok se lanzaron a descargarla para poder escucharlo, provocando el colapso de la plataforma.

La falla duró cerca de media hora y, cuando se corrigió, las fans pudieron escuchar los primeros segundos de la nueva canción del grupo de K-Pop.

TIKTOK: BTS son los primeros artistas en introducir un single en el mundo usando la aplicación de video de formato corto#OnChallenge #7TODAY #TikTok pic.twitter.com/T4wateJoPy — Emilio Chirinos (@EmilioCh26) February 20, 2020

Los fans se volvieron completamente locos con esa red social y compartieron sus reacciones al escuchar el nuevo material de una de las bandas más populares del momento. Además, como parte de la campaña publicitaria, BTS y TikTok invitaron a sus usuarios a unirse al #ONChallenge que consiste en grabarse replicando algunos de los pasos de baile que se vieron en el adelanto del nuevo tema del grupo surcoreano.