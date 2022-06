Sofía Gala reveló lo que siente por el novio de Moria Casan: “El es súper…”

Aunque no lo quiera, desde que es una niña, Sofía Gala genera la atención de los medios. Aunque en sus épocas más alejadas de las cámaras, la actriz dio sus notas. Y eso generó repercusión. Ahora, que se viene la boda de su mamá, Moria Casan, Sofi dio la nota y contó qué siente por el novio, Pato Galmarini.

En una charla con Catalina Dlugui, en Agarrate Catalina, la hija de Moria Casan se abrió y opinó sin filtros ni condimentos por lo que pasa en la casona de Parque Leloir, donde reside Moria desde los años ’90, y sobre su no creencia en la importancia de tener amigos.

“Yo la veo muy bien, los veo muy bien a los dos. Pato es encantador. Nos llevamos súper y ella está feliz y creo que eso es lo importante. El es súper buen tipo con todos nosotros”, arrancó Sofía Gala.

Y dio más detalles de lo bien que la está pasando su mamá, después de unos novios un tanto polémicos. “La persona que te hace bien de verdad y que te hace sentir bien, que te elige, que no depende de vos y que tiene su vida armada, ayuda para que los dos puedan disfrutar uno del otro a pleno”, explicó halagando a Galmarini.

Desde hace unas semanas, se habla que la boda de Moria podría ser en la cancha de Boca. Y fue el propio Galmarini es que potenció la información. Eso no habría caído muy bien en algunos lados, pero Moria se mostró fascinada.

Sofía, en tanto, fue menos directa: “Yo soy fóbica, entonces no sé si podría ir a un estadio como la cancha de Boca, pero bueno, yo soy de Boca. Todo lo que a ellos les haga feliz, yo los apoyo, me parece fantástico. Sí ella me lo pide yo acepto, seguro”, confirmó.

Gala, en tanto, habló en dicho reportaje sobre Helena y Dante, sus hijos, a quien sí o sí prefiere tenerlos alejados de los medios: “Para ellos, como yo ni salgo en la tele, es distinto y no tienen mucha curiosidad. De todas formas, todo lo que me preguntan lo respondo, con mis hijos yo hablo todo”, explicó.

Allí Sofía confirmó que no quiere que sus “bebes” tenga la misma niñez que ella: “Fue muy expuesta. Hoy como madre, trato de ser lo más comprensiva y natural posible, trato de ser lo más yo y no ser hipócrita con mis hijos, me parece que es fundamental”, cerró.