El insólito motivo por el que Cande Tinelli se hace tantas cirugías en la nariz: "Tengo..."

Cande Tinelli volvió a pasar por el quirófano hace unas semanas para operarse la nariz para “dulcificarla”, algo por lo que se ganó un aluvión de críticas y cuestionamientos en las redes sociales.



Tras la publicación de la foto post operación, las críticas no tardaron en caerle. “Hacé lo que te haga feliz. Somos gente pasando por el mundo, nada más que eso”, escribió a modo de respuesta ante los cuestionamientos.



Ahora, la hija mayor de Marcelo Tinelli decidió salir a responderle puntualmente a una seguidora que le preguntó por qué se hacía tantas cirugías estéticas.





“Me gusta mutar, si hay algo que no me agrada y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”, le contestó Cande a la seguidora de Instagram.



“Si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo”, agregó.



Hace unos días, Cande también decidió salir a hacer un fuerte descargo luego de haber sido cuestionado por su alimentación, tema sobre el cual aclaró: “Estoy en un proceso. Tengo ganas, y lo hago...”





“Hay gente que me bardea fuerte, sobre todo los que son activistas veganos que los felicito y los admiro, pero entiendan que estoy en un proceso. Hay cosas que aún no puedo dejar por cuestiones de salud”, comentó.



“No me rotulen con el veganismo porque no soy vegana. Sin embargo los apoyo, los banco, amo la movida que hacen y aspiro a llegar a eso”, concluyó.