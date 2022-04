Cande Tinelli habló sobre la posibilidad de abrir la pareja con Coti Sorokin

Cande Tinelli generó gran repercusión mediática esta semana al anunciar que sumará contenido en una plataforma para adultos. Por medio de una historia de Instagram anunció la noticia: "Es un hecho, tengo OnlyFans", dice el texto con el que acompañó al posteo.

La novedad generó revuelo entre sus fanáticos, como lo hicieron recientemente Silvina Luna y Florencia Peña al sumarse a la plataforma Divas Play. De esta forma, la hija de Marcelo Tinelli confirmó que se puede acceder a su contenido exclusivo por una suma de 15 dólares mensuales.

En este contexto, Lelé interactuo con sus seguidores y estuvo respondiendo preguntas. Tras contar que ya no le afectan las críticas negativas que recibe sobre su cuerpo, contestó a una picante consulta sobre su noviazgo con Coti Sorokin.

"¿Tendrías una relación abierta?", le consultaron a la influencer. "Mmmmmm... Soy medio de vieja escuela", sentenció deslizando que prefiere un vínculo tradicional.

El brutal ataque de Viviana Canosa contra Cande Tinelli

"Cuando estaba Macri gobernando, Cande Tinelli lloraba por los medios de comunicación y las redes sociales..."Ah, pero Macri, tengo que volver a vivir con mi papá porque no me alcanza la plata", comenzó disparando Viviana Canosa al enterarse que la hija de Marcelo sumó contenido para adultos en una plataforma digital.

"Ahora, con Alberto, no dice nada. Y no sólo que no dice nada. Por 15 dólares te muestra el ojete en una aplicación. Todo mal con el patriarcado hasta que aparece la tarasca y se cosifican sin ningún problema. Y ahí el patriarcado... ah pero tarasca", concluyó.