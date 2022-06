Criticaron a Juana Repetto por un detalle del primer cumpleaños de su hijo y ella respondió furiosa

Juana Repetto suele compartir con sus más de un millón y medio de seguidores distintas instancias de su vida cotidiana juntoa a su familia, y en esta oportunidad publicó una serie de fotos del festejo del primer cumpleaños de su hijo Belisario. Más allá de su alegría, un detalle de la celebración desató duras críticas por parte de los usuarios en la red y ella decició no quedarse callada.

Es habitual que cada vez que Juana Repetto hace un posteo se produzca una marea de comentarios de todo tipo, y si bien la mayoría de los mensajes son afectuosos, algunos se encargan de intentar remarcarle a la actriz que lo que hace con sus hijos no es lo correcto.

En uno de los posteos en su cuenta de Instagram dedicado al dulce niño, Juana Repetto expresó: “Amor de mi vida, parece ayer que caminábamos por acá con vos en la panza. Me regalaste el mejor nacimiento del mundo y con tu llegada una nueva versión del puerperio, tan hermosa. Vos y tus sonrisas, tus ojitos, tu buena onda constante, tu fanatismo con tu hermano, la cara con la que miras a tu papá, lo que te la sube la música y oírte decir ´teta’. Me hace la mamá más feliz del mundo. Todo eso que le ven de bello es nada al lado de lo que es este ser. Tengo al bebé más buena onda del mundo”.

Unos días después, Juana Repetto organizó un festejo en su jardín para Belisario, rodeados de globos, flores, juegos y un pelotero. La orgullosa madre compartió algunas de las imágenes en la red y escribió: “Cumplió un año mi gordo potro y fue hermoso. Quiero agradecer profundamente a todos los que fueron parte”.

En las fotos, se lo puede ver al niño abrigado pero descalzo, situación que desató filosas observaciones hacia la hija de Reina Reech con comentarios de variado calibre, que hicieron que Juana decidiera salir a confrontar.

Una de las fotos que compartió Juana Repetto del festejo de cumpleaños de su hijo Belisario.

“Para todas las mal intencionadas que escriben con tan mala onda en el posteo del cumple de Beli, que el hermano estaba en polar y calzado y Belisario no ‘porque está de moda estar en patas’ o porque me quiero hacer la cool. Tan moderno no es. Toro tampoco usó hasta que empezó a caminar”, escribió Juana Repetto junto a una foto de Torigio, su hijo mayor, en un momento en el que también era un niño muy pequeño.