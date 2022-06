Nico Maiques se reveló contra El Hotel de los Famosos y contó por qué aceptó: "Fui porque me..."

Nicolás Maiques se fue bastante rápido de El Hotel de los Famosos y después de un tiempo volvió a aparecer y esta vez para agradecerle a todos los santos haber salido a tiempo del reality show.



Invitado a LAM, el actor, cantante y productor contó detalles de lo que fue su experiencia por el programa de El Trece, que conducen Pampita y El Chino Leunis, y que ya está en su recta final.





“Yo fui porque pagaban muy bien, lo voy a decir. Más allá del premio y los 10 millones, que yo sabía que no iba a llegar. Era por la experiencia, a ver qué se sentía estar encerrado”, reveló Nico Maiques.



Luego, al ver cómo fueron transcurriendo los días y la competencia entre los participantes, el actor agradeció. “Qué suerte que me fui rápido, porque soportar esto…”, expresó.



Sobre las razones por las que no logró sentirse cómodo en el programa, Maiques comentó: “Pasa que era el nuevo, entonces ya entré con es mote y me nominaban. Era difícil".



“Rodrigo Noya hizo el complot contra mí”, comentó. “¿El chiquito? ¿’Agrandadytos’? ¿Con esa cara de bueno?”, preguntó Ángel de Brito, ante la incredulidad de todo el panel de LAM.





“Lo bancamos, como persona todo bien. Como competidor es bravo. Detesta perder. Le pegó piñas al decorado por haber perdido un juego”, contó Maiques.



Por último se refirió a Martín Salwe, que tuvo varios conflictos por su manera de tratar a las mujeres y por una acusación de homofobia, por parte de Leo García. “Conmigo no fue así. No es homofóbico, que viste que la homofobia se huele, pero él no”, concluyó.