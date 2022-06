Gabriel Olvieri contó un dato decisivo sobre Sabrina Carballo post El Hotel de los Famosos: “Ella vive con..."

El Hotel de los Famosos continúa con su desenvolvimiento atrapante, esa dinámica que lo convirtió en uno de los éxitos de estos meses del 2022, a pesar de todas las dudas que acarreaba el proyecto por el formato y la selección de celebridades sin tanto brillo.

En esta etapa de ingreso en un terreno de definiciones se produjo una novedad inesperada, que activó las polémicas y los debates por la decisión de la producción del ciclo que conducen Pampita y el Chino Leunis, y que ya se prevé que dispondrá de una segunda temporada.

Resulta que Sabrina Carballo y Lissa Vera se enfrentaron en un duelo directo, que en primera instancia ganó la ex pareja del Chanchi Estévez. No obstante, la revisión de una falta grave de la actriz impulsó a las autoridades a repetir el juego y ahí la que terminó festejando fue la ex Bandana.

La salida de Carballo del hotel abrió las puertas a la sorpresa y la indignación de su fandom, así como muchos expertos consideran que el reality perdió a una pieza productiva. Y en ese contexto apareció una opinión fundamentada por su rol en el ciclo.

Resulta que Gabriel Oliveri remarcó y le puso luz sobre un dato específico y determinante de Sabrina. Un rasgo de su desenvolvimiento dentro del confinamiento y el show que pudo convertirse en decisivo para su eliminación de la competencia feroz.

El mediático exclamó: “A Sabrina la veo sufriendo porque no juega, vive, el resto más o menos están jugando. Sabrina vive en carne viva todas las situaciones, con el Chanchi tienen discusiones como un matrimonio, creo que ella es la que más lo padeció. Fue la que más sufrió porque no se da cuenta de que está en un reality”.

Además, el ex panelista de Pampita online también le dedicó unas palabras sorpresivas a Alex Caniggia, uno de los participantes más polémicos, que despierta emociones furiosas, así como apoyos inconmensurables. “Es el mejor jugador, va y viene, se pone cualquier camiseta e igual lo quieren”.

En ese reconocimiento al hijo de Claudio Paul Caniggia, Gabriel ponderó: “En este reality va como uno de los candidatos, juega demasiado bien. A mí me sorprendió porque es más agradable de lo que creía que era”.