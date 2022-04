Sabrina Carballo mandó al frente a Luciano Pereyra, su ex novio: "Tenía mala..."

Sabrina Carballo y Luciano Pereyra fueron novios. La pareja nunca blanqueó ante los medios, pero lo cierto es que compartieron bastante tiempo y fue alguien muy importante en la vida de la participante de El hotel de los famosos.

Y es por eso que Sabrina sorprendió al contar el motivo de por qué se resistió a mostrarse en público con Pereyra, en pleno romance y mientras todas las revistas del corazón buscaban una foto. En una charla dentro del reality, la actriz aseguró que lo hizo, entre otras cosas, por un tema "energético".

Fue en El hotel de los famosos que Sabrina hizo un "mea culpa" en plan de confesión frente a José María Muscari, uno de los coachs del programa de las noches de El 13 y de sus compañeros, entre ellos su ex pareja, el Chanchi Estévez.

“Las malas citas las olvido. las buenas... En realidad no pienso en eso, fluye... pero lo que sí trato es de no hacerlo público hasta que no me queda otra”, comenzó Carballo, hablando de cómo es a la hora de blanquear sus relaciones amorosas.

"Con Luciano una vez me pasó que salíamos de un restaurante y había un montón de cámaras y yo lo solté de la mano y...", recordó Sabrina, sobre una experiencia con Luciano que la "marcó" para siempre y que tiene presente hasta el día de hoy.

"Y él se re ofendió porque yo lo había soltado de la mano. Y es verdad... Yo me fui caminando y le solté la mano. Había mala energía", reconoció Carballo, con honestidad "brutal" al hablar de su accionar que tanto incomodó a Pereyra y que él se lo reprochó (a pesar que ahora informó que no quiere casarse ni tener hijos).

"Y con el Chanchi nos invitaban a programas y yo decía que no y él me decía ´pero si ya lo sabe todo el mundo´. Y yo le decía que no me gustaba", compartió Sabrina, sobre las explicaciones que supo dar, en el pasado.

"Aparte, no me gusta exponer por la energías y todo eso, trato de cuidar. Aparte, cuanto menos sepan, mejor", confió Carballo, sobre uno de los "principales puntos" por los que solía "ocultar" a sus parejas famosas, entre ellas también el artista Miguel Angel Rodríguez, el periodista Eduardo Feinmann y el conductor Emiliano Rella.