Polémico: qué respondió Luciano Pereyra cuando le preguntaron si quiere casarse y tener hijos

Luciano Pereyra está de novio desde 2016 con María Julia Rezzuto, una hermosa morocha que conoció en uno de sus shows. Sin embargo, a pesar de tantos años de formalidad, el cantante tiene algo en lo que está muy firme (aún hoy): no planea una familia “por el momento” con la chica de 38 años. ¿Por qué? Nadie lo tiene muy en claro.

Hace unos meses, cuando fue a PH, Podemos Hablar, el cantante sorprendió a Andy Kusnetzoff con su respuesta cuando le preguntaron si desea casarse y tener hijos: “¿Te vas a casar? ¿Tenes ganas de agrandar la familia?”, dijo el periodista, yendo bien al hueso.

De allí (cuando lo indagaron por su vida privada), el artista salió corriendo y dejó mucho misterio sobre las razones que no le permiten decidirse a ella. “Sí, pero no ahora. No creo que sea le momento por ahora. Es un proyecto súper lindo, pero ya se verá cuando”, fueron las palabras que eligió para salir del paso antes de otro papelón.

Allí se metió otro de los presentes en la gran noche: Coti Sorokin, el novio de Cande Tinelli. “Nunca es el momento, perdón que me meta. ¿Cuando es el momento de tener mellizos? Nunca”, contó basándose en su propia historia.

Pereyra intentó explicar lo inexplicable (al menos para su chica): “Está bueno el concepto. Pero uno propone y Dios dispone. Pero ahora no lo proponemos tampoco. No sentimos que por ahí sea el momento. Sí es un proyecto y súper lindo, claro”, cerró esa noche tratando de meterse bajo la tierra.

Luciano está con Julia desde 2016: ella es profesora de inglés, y hasta hace unos años daba clases en una escuela de Lanús. En San Valetín, Pereyra sí fue muy demostrativo: "Gracias por quedarte conmigo para que vivamos esto juntos y así no perderme de ti ni un segundo, para dormirme en tu mirada y despertar contigo todas las mañanas... Feliz día del amor J&L".

Cuando ya salían, él la negó en la mesa de Mirtha Legrand, pero unos meses más tarde terminó afirmando la relación. Rezzuto tiene 37 años y dicen que es una excelente jugadora de fútbol. “Cuando se conoció con el cantante vivía con su hermana y se desempeñaba en la repartición pública dentro de la Dirección General de Cultura y Educación”, cuentan.

La presentación oficial fue en en marzo de 2019, cuando Luciano Pereyra publicó una foto besando a su nueva con un mensaje que dio que hablar: “Y por dejar #LaVidaAlViento vivo cosas maravillosas y una de ellas es vivir este amor. Una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría. Por eso hoy decido compartirla con la familia, amigos y antes que nada con todos ustedes".