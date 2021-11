El papelón de Luciano Pereyra que sorprendió a todos en el piso de Telefe

Este sábado, Andy Kusnetzoff recibió a grandes figuras en PH, Podemos hablar, el ciclo que conduce en Telefe. En el piso lo acompañaron Coti, Luciano Pereyra, Juariu, Victoria Tolosa Paz y Débora Plager y, al igual que sucede en cada emisión, se vivieron momentos muy emotivos y divertidos al aire.

Sin lugar a dudas, una de las situaciones más particulares que se dio en el piso fue cuando el conductor les pidió a sus invitados que dieran un paso al frente quienes alguna vez protagonizaron un papelón memorable. Ninguno de los presentes se quedó en el molde y la anécdota del cantante folklórico fue la que sorprendió a todos.

Frente a las cámaras, el intérprete de 'Porque aún te amo' brindó detalles de lo peor que le ocurrió dentro de un show. "Fue en un concierto, arranqué a cantar en Córdoba, segundo tema me sentí medio raro, tercer tema me sentí peor, la panza y el humo me hicieron sentir mal", comenzó diciendo.

Y continuó: "Tuve que salir corriendo, fui al baño, logré terminar una canción y me fui. Los músicos hicieron un solo, como en las peñas, me sentía re mal, la pasé a Amaia Montero por encima, le rompí el camarín porque había un solo baño".

Luciano Pereyra

Finalmente, cerró: "Pedí disculpas, terminé el show pero fue horrible, yo estaba vomitando y escuchaba a los músicos y pensaba tengo que salir pero fue una situación horrible".