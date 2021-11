Rating: cómo fue la batalla por la audiencia entre Jorge Lanata y Bake Off

La batalla por el rating no es novedad y este domingo, al igual que ocurre cada semana, Telefe y eltrece apostaron todo a sus caballitos de guerra. Por un lado, Bake Off Argentina, el certamen de pastelería que está llegando a su fin y que busca al mejor pastelero amateur del país; por el otro, Periodismo para todos, el ciclo conducido por Jorge Lanata que aborda temas políticos con humor e ironía.

El programa que conduce Paula Chaves está a días de dar a conocer al gran ganador y todos los participantes quieren llegar a la instancia final. Los nervios delante de las cámaras son cada vez mayores y el mínimo error los puede dejar afuera de carrera. En la última emisión, los concursantes debieron desafiarse preparando una torta encastrada, con forma geométrica de por lo menos dos pisos.

La pastelera que no logró conquistar el paladar del exigente jurado fue Paula. Realizó un pastel con guiños a los años ochenta, con un cubo Rubik entre otras particularidades que no le alcanzó para pasar a la siguiente instancia. Al despedirse, expresó: "Vine enojada conmigo y con mi cuerpo, pensé que no iba a poder. Y pude, y me quedo con eso. Con todos los momentos en esta competencia en los que dije ‘no puedo más’ y pude mucho, así que soy muy feliz de haber llegado acá por mí y por toda la gente que me acompañó".

Bake Off Argentina

En la vereda de enfrente, el periodista del canal del solcito inició su programa con su icónico monólogo en el que criticó el discurso que en los últimos días adoptó el Gobierno en medio de las negociaciones para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda.

Quien finalmente se impuso con el rating fue Telefe con un pico de 15,4 puntos contra los 10,3 puntos que alcanzó eltrece.