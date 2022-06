Fernanda Vives habló de su crisis de pareja con Sebastián Cobelli: "No estamos juntos, pero..."

Luego de 12 años de relación, Fernanda Vives y Sebastián Cobelli se encuentra en su peor momento y al borde de la ruptura definitiva por la aparición de evidencias de una posible infidelidad de parte del ex futbolista.



A fines de abril, la actriz, que tiene dos hijos con Cobelli, Brisa y Rocco, había anunciado que la pareja estaba a punto de romperse y no había podido contener el llanto ante semejante situación.



Ahora, en diálogo con el programa radial Detrás de Escena, que conducen Daniel Gómez Rinaldi y Mariana Brey, Fernanda Vives expresó toda su angustia por la fuerte crisis que están atravesando.





“Un día me llamó un productor para contarme que habría un chat de Sebastián con otra chica y yo casi me muero; nosotros nunca tuvimos claves en nuestros teléfonos, pero cuando leí todo eso, se me derrumbó la confianza”, reveló la actriz.



Luego de casi dos meses del anuncio sorpresivo, Fernanda Vives reconoce que se siente “un poco mejor”, pero reconoció también que necesita tiempo para “resolver muchas cosas”.



“Hasta ahora nunca dejamos de convivir. Él va y viene de Buenos Aires a Rosario por su trabajo. Yo estoy tratando de recuperar la confianza. No estamos juntos, pero tampoco separados del todo. Tenemos charlas a solas que empiezan mal y terminan bien, y al revés”, contó.





“Hoy lo que quiero es recuperar la confianza que perdí y todo lo quiero resolver puertas adentro de mi casa, sin ventilar intimidades porque en otra época de mi vida lo hice y terminé sufriéndolo más. Con Cobelli estamos volviendo a recomponer el vínculo, con momentos buenos y malos, lógicamente”, agregó Vives.



“No es fácil mirarnos a los ojos y creernos porque hay algo que se rompió y hay que trabajar mucho para sanarlo. Cuando Sebastián me conoció, yo estaba rota y con la autoestima por el piso, basureada por mi ex pareja, pisoteada y rota”, concluyó.