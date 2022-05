El desconsuelo de Fernanda Vives al descubrir chats de su marido con otra mujer

"Estamos separados, pero seguimos conviviendo en el mismo lugar", reveló Fernanda Vives durante su participación como invitada en LAM. La ex vedette participó del ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América, donde reveló detalles de su reciente separación de Sebastián Cobelli.

"En el último tiempo, éramos más amigos, socios, compañeros, que pareja. Y vi algo que no me gustó", afirmó Vives sobre los motivos que la llevaron a tomar la difícil decisión de terminar con su marido. Ante la insistencia de las "angelitas", Fernanda terminó confirmando que encontró chats de Cobelli con otra mujer.

"A mí alguien me dijo 'fijate esto', revisé y vi una charla, que no me gustó. Él me negó todo", señaló la rubia. Allí fue cuando Yanina Latorre recordó que Cobelli había posteado en sus redes sociales una frase contundente: "Siempre es más fácil buscar un culpable, que hacerse cargo de lo que a uno le pasa".

Ante el comentario de la panelista, Vives le advirtió a Ángel que cuenta con copias de los chats de su marido. "Si querés acá tengo las capturas de los chats", sostuvo y, de inmediato, le mostró su teléfono al conductor.

Finalmente, Vives aclaró si puede existir algún tipo de reconciliación. "Hoy pienso que no volvería a perdonar bajo ningún punto de vista, pero estoy en un momento de hacer balance de todo", cerró.

Sebastián Cobelli y Fernanda Vives.

Recordemos que la información sobre la crisis dentro del matrimonio de Vives fue revelada por Mariana Brey en el programa Socios del espectáculo (El Trece). En aquel momento, en comunicación con la ex vedette, ella misma reconoció que estaban pasando por un duro momento de pareja aunque evitó dar detalles.

"Estamos pasando un momento de mucho desencuentro pero no quiero fogonear esto para no lastimar a nadie de mi familia. Nada más te puedo decir por ahora", le confirmó a la panelista.