¿Acomodo? Fernanda Vives se vacunó contra el Covid-19 y estalló la polémica

En el preocupante contexto de esta segunda ola de coronavirus, muchos los pacientes de riesgo aún esperan su turno para ser vacunados. Tal fue el caso de Fernanda Vives, quien recibió en las últimas horas su primera dosis. Feliz, decidió compartir la noticia en las redes sociales. Sin embargo, muchos de sus seguidores la cuestionaron, dudando sobre si en realidad integraba un grupo de riesgo.

Todo comenzó cuando publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a la cartilla de vacunación. "No soy VIP, lamentablemente soy asmática, considerada de riesgo", escribió junto a la fotografía.

Rápidamente, las redes se colmaron de mensajes acusatorios: "Si sos del palo,¿ todo bien no?", "Estaría bueno que muestres el certificado que te dio el médico", "Acomodo, algunas o algunos con privilegios", fueron algunos de los comentarios.

Ante las repercusiones de su posteo, Vives salió a dar explicaciones por lo sucedido. "Me anoté en el mes de marzo, no recuerdo la fecha pero yo había llegado de la costa. Soy de riesgo, soy asmática, cuando te inscribís ahí ponés que tenés problemas, en mi caso respiratorios", explicó.

"No me pidieron nada pero yo llevé mi historia clínica donde figura que soy asmática. Hay mucha gente en esta situación, yo soy de riesgo y a mí me llegó. Me gustaría que a todos los de riesgo les llegue", continuó. Luego, detalló que le había llegado el turno una semana antes pero que no se la podía aplicar porque había recibido la de la gripe. "A esta se la tienen que dar, si te llega el anuncio de la del covid, tienen que esperar unos quince días entre una vacuna y la otra", indicó.