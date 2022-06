El duro descargo de Duki tras los rumores de infidelidad de Emilia Mernes

Este fin de semana comenzaron a circular nuevos rumores de infidelidad de Emilia Mernes hacia Duki. Esta nueva polémica comenzó luego de la aparición de un video de la cantante bailando muy sensual con otro hombre en una fiesta en Madrid. El clip se viralizó en las redes sociales bajo el título: "¿Con quién estaba Emilia ayer en la Bresh de Madrid?"

Tras las repercusiones que se desataron en las redes sociales, Duki salió a aclarar la situación: "O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación, con Emilia vivo todo los días, 24 horas al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta", expresó sin vueltas el trapero en su cuenta de Twitter.

"No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son, lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta. Medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir", agregó el cantante.

Para finalizar, el artista mostró en sus stories de Instagram cómo cerró la noche. En la misma puede verse a la pareja compartiendo un taxi con la frase: "Me encontré un bombón en el taxi".

Por su parte, Mernes también se pronunció recientemente sobre su relación con el cantante argentino. "Él es incondicional conmigo y siempre tiene palabras de aliento. Me da consejos y me apoya, pero es mutuo. Los dos estamos detrás del escenario dándonos el cariño y la compañía que necesitamos", dijo sobre el apoyo incondicional de su novio en una entrevista con la radio Los40.