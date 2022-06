Revelan un dato clave sobre la separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro

A principios de marzo, Jorge Rial sorprendió a todos al anunciar su separación de Romina Pereiro. Así, el periodista dio por terminado una ola de rumores que avanzaba a pasos agigantados sobre los conflictos que atravesaba el matrimonio.

En ese contexto, el periodista realizó un duro descargo a través de Radio 10 y compartió los motivos por los cuales la pareja decidió ponerle fin a la relación. "No suelo hablar de cosas personales, pero quiero hablar de un tema absolutamente personal. Va a ser la única vez que hable porque mucho se está hablando de mi separación", comenzó diciendo al aire de su programa radial Argenzuela.

"La verdad es que son temas que afectan mucho y hay toda una familia atrás. Entonces, lo que tengo para decir es que efectivamente es así, estamos separados. Fue una decisión tomada por los dos", agregó el conductor.

Jorge Rial y Romina Pereiro.

"Pensé que no me iba a pasar y me pasó. Uno se cree fuerte y no lo es. Me pegó de lleno y obviamente, entre la pandemia, mis dudas profesionales, tuve una crisis antes de la pandemia muy profunda y personal. Y esas cosas afectan a una pareja. La peleamos muchísimo", reconoció Rial sobre los motivos de la dolorosa decisión.

Ahora, y tras algunos escándalos que se suscitaron en estos meses (sobre los rumores de que señalan un acercamiento sentimental entre el periodista y su colega Josefina Pouso), Ángel de Brito reveló un dato clave en la separación de la pareja.

"Hoy firmaron el divorcio. Todo acordado y rubricado", escribió el conductor de LAM (América TV) en su cuenta de Twitter. De esta forma, el periodista y la nutricionista están divorciados legalmente, luego de haber contraído matrimonio en 2019.