La terrible acusación de la ex novia de Matías Defederico contra Cinthia Fernández: "La..."

En 2021, Eve de Sousa estuvo en pareja con Matías Defederico, un noviazgo breve, de cuatro meses, y que ella describe como “muy intenso” ya que incluyó convivencia. Pero, particularmente, porque durante ese tiempo De Sousa fue testigo de la pésima relación del futbolista con su ex, Cinthia Fernández.

Hoy, Eve no tiene dudas de que los conflictos cotidianos entre la actual panelista de Momento D y el padre de sus hijas repercutieron en su relación. “Afectaron a mi pareja, yo la padecí a Cinthia porque todos los días era un ataque hacia él”, dijo la joven, de visita en Intrusos.

La ex novia de Defederico quiso aclarar, antes que nada, que respeta a Cinthia “como mamá y como mujer”. “Sé que es una gran mamá y él me ha dicho en varias oportunidades que es una gran mamá, pero no comparto sus modos, porque ante cualquier enojo con él, era ´bueno, a las nenas no las ves´”, indicó.

Según contó la joven, desde el primer día en que entró en la vida de Matías, Cinthia lo atacó, y explicó su fuerte teoría sobre los eternos conflictos: “Yo creo que a ella le pasa algo con él y que no es sólo un resarcimiento económico lo que pide. Y creo que si Matías le da la oportunidad, ella volvería. Le molesta que haga su vida”.

En ese sentido, recordó la reacción de Fernández cuando su relación terminó. “Cuando nos separamos, se hizo la canchera en el programa de Ángel (de Brito), dijo que´ justo´ se había vestido de luto. Además, cuestionó a lo que me dedico de manera despectiva”, señaló.

Eve contó que durante los cuatro meses en los que salieron, a Matías lo vio angustiado por la denuncia por violencia de género que le había hecho su ex. “Él estaba muy mal por la condena social y por la situación legal. Yo en ese momento trabajaba en un banco, iba a la universidad y me afectaba, fue mucho estrés”, aseguró.

“Siempre se trataron bastante mal, nunca hubo un diálogo cordial. Yo lo vi mal porque no le dejaba ver a las nenas, cada día había algo, era muy fuerte”, dijo, y agregó que otra cosa que le llamaba la atención era “cómo sufría la familia” y “cómo se emocionaba cuando compartían algo con las nenas”.

De Sousa hizo causa común con la mamá de Defederico, que en estos días estalló contra Cinthia. "Adhiero y comparto los dichos de la mamá de Mati, me imagino que debe ser sumamente agotador y estresante tener un vínculo con Cinthia", dijo, en diálogo con Ulises Jaitt en El show del regreso; palabras que repitió en su paso por el ciclo de América.