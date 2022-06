Cinthia Fernández atacó a Matías Defederico en el Día del Padre: el escandaloso video

Cinthia Fernández se cansó de Matías Defederico y decidió responderle mediante sus redes sociales tras los dichos del ex jugador de fútbol en el programa de Luis Ventura de anoche. La panelista de Momento D tomó su celular, prendió la cámara e inició su fuerte descargo en Instagram.

"Te voy a conseguir buenos sponsor para que les puedas pagar la cuota alimentaria, ya que ninguna pregunta fue de eso. Ustedes saben que yo tengo un solo problema, que es la cuota alimentaria. Él fue pésimo hombre, el peor hombre del mundo. Todo el mundo lo ha visto en programa de televisión", comenzó.

Y agregó: "Se han sentado las infinidades de amantes, yo estando embarazada. Amantes hicieron tapas con la que era mi cuñada, iban a entrar a un reality, imaginate. Saco a la hermana de Matías porque ya pidió disculpas por su hermano. Todos saben el hombre que fue".

"Cuando fui a parir fui sola, él llegó más tarde. A la madrugada él hablaba con sus amigos y se reía de mí y decía 'a esta hdp se le ocurre parir ahora', han visto los mensajes con las amantes. Todo eso está. Él fue el peor hombre del mundo. Yo estando embarazada en Dubai intentando volver con todo lo que pasaba en ese país y él hablaba con su amante", continuó.

No todo quedó ahí porque Fernández agregó: "Sabemos que fue el peor hombre. Yo no reclamo que me separé. Yo reclamo que cumplamos la cuota y no me vengan con que no hay plata. Y además, que se ocupe como padre porque no todo es plata. No escuché una sola pregunta sobre la cuota alimentaria".

"No hubo otras preguntas, le preguntaron si tenía plata. No hubo investigación, no hubo preguntas en cuanto a la violencia de género. Cuando le preguntan lo de mi hija, él evadió la pregunta. Yo sí soy la loca, soy la que no deja ver a las hijas. Me tienen harta. No hay que homenajear, hay que preguntar", continuó.

Cinthia reveló: "Dijo que habían mandado mensajes para saber dónde pasaría el día del padre, pero que no se había llegado a un acuerdo. Yo les voy a mostrar los mensajes, para que sepan la verdad. Le pedimos por favor que pudiera verlas el domingo y no respondía. Después dijo que tenía miedo que lo filmara como el otro sábado y que por eso no iba a ingresar".

"No existe ningún impedimento para ver a las nenas. El señor quiere que les alcance las cosas al barrio donde vive él, que es muy lejos y yo laburando todo el día. Mi mamá recién operada explicándole que no existe ningún impedimento. Él tiene problemas con su hija más chica porque algo pasó en su casa. Pregunten", reveló Cinthia Fernández.

"Un padre está todos los días. Un padre conoce los talles de las hijas. Un padre fue el que desde el día uno ayudaba a la madre. Sin embargo, me despertaba y recibía mensajes de dónde estaba el padre. Hubo dos propuestas de casamiento, lo citaste a todos y fue mucho antes de que te tuvieras que ir", confesó la ex de Matías Defederico.